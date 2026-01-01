20-годишен мъж е загинал след тежка катастрофа край село Брезница, община Гоце Делчев.

Инцидентът е станал около 00:45 часа на 26 септември на пътя между селата Баничан и Брезница. Младият мъж е управлявал лек автомобил с несъобразена с пътните условия скорост.

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Колата е излязла вляво извън пътното платно и се е преобърнала в дере.

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Водачът, който е от село Брезница, е бил настанен за лечение в МБАЛ – Гоце Делчев с фрактури на черепа, лицевите кости и ребро, както и с контузии на белия и черния дроб.

По-късно той е починал.