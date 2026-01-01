Младеж на 19 години загина при катастрофа в района на гоцеделчевското село Борово, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Благоевград.

Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 в 16:36 ч. днес.

Пътнотранспортното произшествие е станало в района на разклона за село Борово, като по първоначална информация лек автомобил „Рено“ се е ударил със задната си част в стълб, след което е излязъл извън пътното платно. Загиналият 19-годишен младеж е бил пътник в автомобила, посочиха от полицията в Благоевград.

Работата по установяване на причините за тежкия инцидент продължава.

По-рано днес от ОДМВР в Кюстендил съобщиха, че непълнолетен 17-годишен младеж, жител на Дупница, е загинал при тежка катастрофа в града през изминалата нощ.