Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че стратегическият Ормузки проток няма да бъде отворен, докато САЩ не изпълнят исканията на Техеран, включително за вдигане на морската блокада.

„Искам ясно да заявя, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени американските ангажименти, залегнали в меморандума за разбирателство“, каза Галибаф в реч, излъчена по държавната телевизия.

Сред исканията той посочи премахване на блокадата, отмяна на петролните санкции и размразяване на иранските активи в чужбина.

Ормузкият проток е един от най-важните стратегически морски пътища в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и е ключов маршрут за износа на петрол и други енергийни ресурси от държавите от Персийския залив.

През последните месеци протокът се превърна в един от основните инструменти за натиск на Иран в конфликта със Съединените щати. Техеран използва контрола си върху района като лост в преговорите с Вашингтон, докато САЩ поддържат морска блокада на Иран и настояват за свободно корабоплаване. Според американски представители блокадата може да бъде поддържана за неопределено време.

През юни САЩ и Иран постигнаха меморандум за разбирателство, който трябваше да постави основите за прекратяване на военните действия и постепенно възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток. Споразумението обаче се разпадна, като двете страни впоследствие се обвиниха взаимно в неизпълнение на поетите ангажименти.

Техеран твърди, че Вашингтон не е изпълнил ключови свои ангажименти – сред тях прекратяване на блокадата, облекчаване на петролните санкции и освобождаване на замразени ирански активи. Именно тези условия бяха повторени от председателя на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф на 18 август.

Заради напрежението корабоплаването през протока е намаляло значително. През последните дни са регистрирани само ограничен брой преминаващи плавателни съдове, докато Иран продължава да предупреждава срещу използването на маршрути, които счита за неразрешени. САЩ от своя страна засилват натиска върху Техеран и заплашват с допълнителни икономически мерки.

Ситуацията има значение далеч извън региона. Всяко продължително ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток може да засегне световните доставки на петрол и да доведе до ново покачване на цените на енергийните ресурси. Именно затова съдбата на протока се превърна в един от ключовите въпроси в опитите за прекратяване на конфликта между Вашингтон и Техеран.

Към 18 август дипломатическите усилия остават в задънена улица. Иран настоява първо да бъдат изпълнени неговите условия, докато американската страна продължава да оказва военен и икономически натиск. Така Ормузкият проток остава не само жизненоважен търговски маршрут, но и един от основните козове в продължаващото противопоставяне между двете държави.