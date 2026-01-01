Цените на петрола се повишиха в ранната азиатска търговия, след като Иран постави нови условия пред САЩ за повторното отваряне на Ормузкия проток. Това се случва въпреки напредъка в преговорите между Техеран и Оман за възстановяване на корабоплаването през стратегическия морски път, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, поскъпнаха с 1% до 84 долара за барел към 07:24 часа българско време. Американският лек суров петрол се повиши с 0,75% до 78,77 долара за барел.

Над 7% спад на цените през миналата седмица

И двата основни сорта петрол поевтиняха с над 7% през миналата седмица на фона на очакванията, че Иран и Оман са близо до споразумение, което може да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток.

Преди войната през стратегическия воден път преминаваше около една пета от световните доставки на петрол, което го превръща в ключов фактор за международните енергийни пазари.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви вчера, че споразумението с Оман е в „последните си етапи“.

В същото време обаче Върховният съвет за национална сигурност на Иран обяви, че протокът ще бъде отворен отново едва след като Вашингтон изпълни допълнителни условия. Сред тях е изплащането на компенсации за щетите от мащабните американски атаки срещу страната.

Пазарите следят преговорите

Инвеститорите преценяват както вероятността за пробив в преговорите за Ормузкия проток, така и новите ирански условия за възстановяване на корабоплаването, коментира Суганда Сачдева, основател на базираната в Делхи изследователска компания SS WealthStreet.

Арагчи заяви още, че Иран и САЩ не водят преки преговори и Техеран няма да започне диалог, докато според него Вашингтон нарушава временното споразумение, подписано през юни.

Атака срещу рафинерия на „Сауди Арамко“

Допълнително напрежение на петролния пазар предизвика атаката срещу рафинерията на „Сауди Арамко“ в Джазан, на брега на Червено море.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси поеха отговорност за удара, който породи нови опасения за доставките на петрол от региона. Саудитските власти съобщиха, че възникналият вследствие на атаката пожар е потушен.

Ударът беше извършен два дни след като Саудитска Арабия подписа отбранителен пакт с Турция и Пакистан на фона на засилващата се нестабилност в региона.