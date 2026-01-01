САЩ и Иран подписаха меморандума за разбирателство за уреждане на близо четиримесечната война, заявиха днес високопоставени американски представители, цитирани от Ройтерс, и добавиха, че официалната церемония по сключването на споразумението ще се състои в петък.

Трафикът през Ормузкия проток, по думите им, ще бъде постепенно възобновен.

Меморандумът за разбирателство е подписан от президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс и от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, добавиха източниците от САЩ.

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Пред журналисти американски представител, пожелал анонимност, добави, че официалната церемония по сключването на споразумението ще бъде в петък.

"Ще видите значително увеличение на трафика през Ормузкия проток, което всъщност вече постепенно започна да се случва и с течение на времето ще се увеличи и още”, каза той.

"Вероятно няма да се върнем към нормалността за две седмици, но ще станем свидетели на значително увеличение на трафика през протока”, посочи американският източник.

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Той обаче уточни, че изтеглянето на Израел от Ливан не е условие в споразумението между САЩ и Иран, а Израел има право да се защитава от атаките на "Хизбула".

САЩ и Иран съобщиха, че са договорили условията за край на войната и за отварянето на Ормузкия проток – новина, която донесе облекчение на пазарите, въпреки че финалното споразумение може да зависи от прекратяването на "враждебните действия в Ливан" и да забави преговорите по ядрената програма на Техеран.

Въпреки че е все още рамково, вчерашното споразумение е най-големият пробив по пътя към решаването на конфликта, в който бяха убити хиляди хора и който разтърси енергийните пазари. Войната започна през февруари, след като Израел и САЩ нанесоха съвместни удари по Ислямската република.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е сключено и че текстът на споразумението ще бъде публикуван след официалното подписване в петък. Американският лидер добави, че Ормузкият проток също ще бъде напълно отворен, предаде Ройтерс.

Говорейки редом с френския президент Еманюел Макрон преди срещата на Г-7 тази седмица, Тръмп каза, че не знае дали ще присъства на церемонията в петък, която се очаква да се състои в Женева, но че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще бъде там.

„Сделката е подписана. И протокът вече е частично отворен, както знаете“, обяви Тръмп пред журналисти малко след пристигането си в Евиан, Франция.

„В петък той ще бъде напълно отворен“, добави президентът на САЩ.

Меморандумът за разбирателство за уреждане на близо 4-месечната война, подписан от САЩ и Иран, е много важна стъпка и ще позволи отварянето на Ормузкия проток, каза на свой ред френският президент Макрон. „Това е много важна стъпка за мира“, заяви Макрон на пресконференция с американския си колега Тръмп преди срещата на Г-7.

По-рано днес Ванс заяви, че споразумението е било подписано по "дигитален път" в неделя и че не са били отблокирани никакви средства за Техеран.

На въпроса кога текстът на меморандума за разбирателство ще бъде оповестен публично, Тръмп отговори: „Вероятно съвсем скоро. Бих казал, някъде след петък. Мисля, че ще стане някъде в съвсем близкото бъдеще“, добави американският президент.

Тръмп заяви, че всяко облекчаване на санкциите срещу Техеран е „наистина въпрос на поведение. Ако те правят това, което трябва да правят, то започва да влиза в сила“, каза той.