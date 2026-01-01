САЩ и Иран са постигнали дългоочакваното мирно споразумение. Новината обяви първо премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, посредник между двете воюващи страни, цитиран от Ройтерс. Впоследствие тя бе потвърдена и от Вашингтон и Техеран.

„Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан“, написа в платформата „Екс“ Шариф. По думите му официалната церемония по подписването на споразумението ще бъде на 19 юни в Швейцария.

Засега конкретните условия на споразумението не са известни. По думите на Шариф то предвижда „незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан“.

Цените на петрола се понижиха след обявеното мирно споразумение между САЩ и Иран

Американският президент Доналд Тръмп потвърди по-късно в „Трут Соушъл“, че „споразумението с Ислямска република Иран е завършено“. В публикацията си той добави, че Ормузкият проток ще бъде отворен „без такси“ и че морската блокада от страна на САЩ ще бъде вдигната.

„Кораби на Света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!“, написа още Тръмп. От публикацията става ясно, че Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение.

Многобройни източници казват също пред Ройтерс, че проектът за споразумение предвижда отваряне на Ормузкия проток и вдигане на американската блокада, а иранската ядрена програма ще бъде разгледана в рамките на 60-дневен период на допълнителни разговори.

Според високопоставен ирански източник САЩ ще се съгласят да освободят замразени ирански активи на стойност 25 млрд. долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие. Същият източник е казал, че Иран се е съгласил да запази статуквото в сферата, включително да не обогатява уран и да не разширява ядрените си инсталации до постигането на окончателно споразумение.

Заместник-външният министър на Иран Казем Гарибабади също каза по иранската държавна телевизия, че от тази нощ влиза в сила незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции по различните фронтове, предаде Ройтерс.

Той допълни, че преговори за окончателно споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60-дневен период, като предупреди, че Техеран ще предприеме мерки в случай на „нарушения от другата страна.

Междувременно Асошиейтед прес съобщи, че иранската държавна телевизия е излязла с банер с текст "САЩ бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната".

Реакции

Пазарите реагираха позитивно на съобщението за постигнатото споразумение за прекратяване на войната и цените на петрола в ранната азиатска търговия веднага спаднаха с 3-4 процента.

Британският министър-председател Киър Стармър приветства мирното споразумение като „много голяма стъпка към край на войната“, като същевременно подчерта, че Ормузкият проток трябва да остане „напълно и трайно отворен“, предаде ДПА.

Стармър поздрави американския президент Доналд Тръмп и ключовите посредници за „пробива“ и заяви, че това е „много важна стъпка към спиране на войната, осигуряване на регионална стабилност и отваряне на Ормузкия проток“.

Той каза, че „вниманието сега трябва да се насочи към пълно прилагане на меморандума за разбирателство, за да се гарантира, че (Ормузкият) проток ще остане напълно и трайно отворен и че подробностите по ядреното споразумение са финализирани. Ние сме готови да подкрепим техническите разговори, които ще започнат сега. Наш приоритет е това да се превърне в устойчив и траен мир и ние ще работим в международни партньори в подкрепа на това“.

Стармър заяви, че страната му ще активизира работата по мисията, водена съвместно с Франция, за съдействие при разминирането на Ормузкия проток веднага щом конфликтът бъде спрян.

Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия заявиха, че са ангажирани с подкрепата за отварянето на Ормузкия проток, включително чрез съвместна мисия за осигуряване на свободното корабоплаване, съобщи ДПА.

Спешното отваряне на протока с „безусловна и неограничена свобода на корабоплаването е от първостепенна важност“, се казва в съвместно изявление на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и италианския министър-председател Джорджа Мелони.

„Ние сме готови да изиграем своята роля за постигането на това – в съгласие със съответните наши конституционни изисквания – включително чрез строго отбранителна и независима мисия за осигуряване на търговското корабоплаване и провеждане на разминиращи операции“, се казва в документа.

Четиримата лидери също така отново потвърждават позицията си, че на Иран никога не трябва да бъде позволено за придобие ядрено оръжие. „Сега е жизненоважно да бъдат проведени детайлните преговори и това споразумение да бъде приложено бързо и цялостно. Готови сме да подкрепим тези усилия“, се казва в изявлението.

Четирите страни посочиха перспективата да вдигнат на по-късен етап санкциите срещу Иран, стига Техеран да предприеме ясни и верифицируеми стъпки по отношение на ядрената си програма.