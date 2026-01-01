Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в Азия, след като Пакистан, който посредничи за прекратяване на войната между САЩ и Иран, обяви, че двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на военните действия, съобщи Би Би Си.

Малко по-късно американският президент Доналд Тръмп потвърди споразумението и уточни, че то предвижда отваряне на Ормузкия проток – един от ключовите маршрути за световната търговия с петрол. "Нека петролът потече!", написа Тръмп в социалната си мрежа.

Петролният сорт Брент поевтиня с 3,8 процента на борсите в Азия до 84,02 долара за барел, а цената на американския лек суров петрол се понижи с 4,1 процента до 81,40 долара за барел.

Ормузкият проток беше фактически затворен скоро след началото на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Преди началото на конфликта сортът Брент се търгуваше за около 70 долара за барел, но достигна на моменти до стойности от около 120 долара по време на бойните действия.