Минималната работна заплата за 2027 г. щеше да бъде 690,44 евро, ако досегашната формула за определянето ѝ не беше отменена. Това посочват от „Продължаваме промяната“ (ПП) след публикуването на данните на Националния статистически институт за средната работна заплата през второто тримесечие.

Предложение: Да се определи размер само на минималната заплата за 2027 г., след това механизъм

От партията заявяват, че при действието на досегашния механизъм бизнесът и гражданите вече щяха да имат яснота за размера на минималното възнаграждение през следващата година.

„Ако мнозинството на Румен Радев не беше отменило формулата за минимална работна заплата, бизнесът и българските граждани вече щяха да знаят, че минималната работна заплата за 2027 година щеше да бъде 690,44 евро“, посочват от ПП.

От формацията допълват, че очакват правителството да представи новия механизъм за определяне на минималната заплата.

„Надяваме се, че тя няма да ощети работещите и минималната заплата ще бъде поне 690,44 евро“, заявяват от партията.

На крачка от финалното решение: Напредък в разговорите за минималната работна заплата

Според ПП при спазване на действащия колективен трудов договор възнагражденията на учителите през 2027 г. трябва да се увеличат с 11,4%, като заплатата достигне 1726 евро.

От „Продължаваме промяната“ отправят критики и към Бюджет 2026, като заявяват, че той е замразил доходите, докато същевременно са предвидени 1,7 млрд. евро „неразписани капиталови разходи“ и увеличение с 1,5 млрд. евро на разходите за издръжка.

„Силно се надяваме Бюджет 2027 да не повтори същата формула на „капково напояване“ за хората и водопад от евро за приближените до властта“, заявяват още от ПП.