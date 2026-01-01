Руският външен министър Сергей Лавров коментира позицията на българския премиер Румен Радев спрямо Русия.

На въпрос на руската телевизия ВГТРК, че Радев иска да излезе от „коалицията на желаещите“ и заявява, че всичко трябва да се решава по дипломатически път. Как смятате, ще успее ли все пак Европейският съюз да му окаже натиск?“, Сергей Лавров отговаря следното:

„Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС. Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска“.

„Нека те там сами се разберат помежду си“, добави още ръководителят на руската дипломация.