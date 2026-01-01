„Летният сезон е в разгара си. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност.“ С този призив към всички водачи премиерът Румен Радев започна изявлението си преди редовното заседание на Министерския съвет.

По думите му, когато се говори за война, не бива да се забравя и ситуацията в България.

„Когато стане въпрос за война, българските пътища продължават да бъдат бойно поле, на което ежедневно загиват хора. Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, безхаберие и натрупване на огромни проблеми“, заяви Радев.

Сред основните причини за тежката ситуация по пътищата премиерът посочи лошата пътна инфраструктура, неефективната нормативна база, слабия контрол, формалното обучение на водачите, липсата на координация между институциите, недостатъчното правосъдие при тежките нарушения, липсата на възпитание в семейството и училище, непълноценното използване на техническите средства и „сбърканите приоритети“.

„Никаква милост към нарушителите“ и „драконовски мерки“: спешна среща при Радев заради войната на пътя

Като пример Радев даде Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ДАИ), където по думите му на терен работят едва 124 служители.

„Отговорни за контрола на растящия непрекъснато тежкотоварен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Огромни, растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане. Резултатът е ясен – формализъм и корупция.“

За сравнение той отбеляза, че в тол системата има близо 700 служители на терен.

„Чиято задача е да следят дали има винетки и дали се събират тол таксите. Тоест приоритетът е не толкова спазването на правилата за движение по пътищата и защитата на човешкия живот, а събирането на такси.“

В изявлението си премиерът коментира и теми от европейския дневен ред. Той заяви, че България е дала своя принос във формирането на европейската външна политика.

„Брюксел уважи резервите на България за три физически лица – руския патриарх Кирил, собственика на „Лукойл“ Вагит Алекперов и представител на обединението, което снабдява мотрисите на софийското метро с резервни части“, каза Радев.

По думите му не става въпрос за защита на конкретни личности, а за отстояване на националния интерес на България при преговорите по 21-вия пакет санкции на Европейския съюз.

Премиерът заяви още, че българската делегация е участвала в срещата в Париж като знак на уважение към френския президент и към Франция като съюзник на България.

„Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и със създаването на нова устойчива система за сигурност“, каза той.

В предварителния дневен ред на правителството са включени 32 точки, сред които ратифицирането на споразумението по европейския инструмент SAFE, осигуряване на финансиране за няколко министерства и институции, решения в сферата на отбраната и международното сътрудничество.

Министрите ще разгледат още предложения за допълнително финансиране за Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, държавните висши училища и общините.

В сферата на отбраната кабинетът ще обсъди предложение до парламента за ратифициране на поръчка за придобиване на нови трикоординатни радари по рамковото споразумение между министерствата на отбраната на България и Франция.

В дневния ред са включени още промени в правилниците за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и изменения в устройствения правилник на Министерството на транспорта и съобщенията и на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Правителството ще разгледа и позиции за участието на България в предстоящите неформални заседания на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, конкурентоспособност и научни изследвания.

Сред останалите точки са приемането на Концепция за развитие на Института по публична администрация за периода 2026–2028 г., годишният отчет на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, както и решения, свързани с дипломатическите и консулските представителства, управлението на държавни имоти и законодателни промени в областта на контрола върху химическите вещества.