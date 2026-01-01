Министър-председателят Румен Радев свика среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Поводът е последната жестока катастрофа на "Челопешко шосе", при която след гонка между две коли едната се вряза в автобус, загинаха 4 души, а много бяха ранени и все още лекарите в няколко столични болници се борят за живота им.

Срещата започна точно в 16:00 ч. в сградата на Министерския съвет. Участват представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. На срещата е поканен и кметът на София Васил Терзиев.

"България е на първо място в ЕС по травматизъм и смъртност по пътищата. От години се полагат усилия да намалим пътния травматизъм, но засега тези усилия не отбелязват съществен напредък. По данни на Световната здравна организация загубите от катастрофи възлизат на до 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП), а моралните човешки загуби нямат измерение - родители губят децата си, деца губят родителите си, загиват тинейджъри, младежи и възрастни хора", посочи Радев в началото на срещата и допълни: "Всички ние имаме отговорност да координираме усилията си и да направим нещо важно. Има много какво да си говорим на тази среща, заради сложния характер на тази система".

По думите на премиера държавата продължава да не може да се справи с този изключително сложен и важен проблем. "Причините са много, комплексни и обхващат състоянието на пътищата, начина на обучение, придобиването на правоспособност, работата в общините и контролните органи, получаването на адекватни знания, възпитание и дисциплината на всеки един от нас на пътя", добави той.

"Как ще усилвате патрулите, как ще ги наблюдавате, как ще ги доказвате - знам, че имате вашите методи, трудно е, но трябва да се поучим от тези държави, които имат успешен опит. Трябва да започнем с драконовски мерки и аз ще ги очаквам от вас. Вярвам, че МВР, заедно с общини и всички институции, ще можем да защитим хората. Очаквам да се прилага цялата строгост на закона и ефективни мерки", посочи още министър-председателят и се зарече: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на хората.