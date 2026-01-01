Има механизъм, задействали сме го и чакаме да получим пълната информация. За мен е странно, че това не е правено. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на въпрос дали е ясно колко български граждани шофират с книжки, издадени в други държави във връзка с тежката катастрофа, която стана на „Челопешко шосе“, която стана в петък вечерта. Коментарът направи, след като награди пожарникарите, участвали в спасителните действия при инцидента.

Държавите, които сме идентифицираки към момента, са четири - Чехия, Кипър, Великобритания и Гърция.

Какво ще бъде предприето след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ при която кола се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха четирима души, Демердиев каза, че ще апелира Столична община да махне камерите си от центъра на София, това е едно от най-охраняваните места в столицата, и да се изнесат на рискови участъци, включително и на такива рискови участаци, на които ще направи пълно картографиране, ще бъдат предприети индивидуално мерки за всеки един от тях.

Ужасът на „Челопешко шосе”: четири са вече жертвите на тежката катастрофа (ОБЗОР)

От СДВР ми докладваха, че такива участъци в сърцето на София са обезопасени с наши сили, но това е обща отговорност и съвместно със Столична община и с всички други общини, с които днес имахме среща, ще трябва да се набележат, ще се набележат и ще бъдат прилагани спрямо всеки един такъв участък. Такива мерки са набелязани и ще бъдат прилагани спрямо всеки един водач, който има склонност или опасност да извърши нещо подобно, добави той.

Днес се очаква съдът да разгледа мерките за неотклонение на двама мъже, обвинени за тежката катастрофа.