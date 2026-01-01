Иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей публикува писмено изявление, в което казва, че САЩ многократно са нарушили ангажиментите по меморандума за разбирателство, което двете страни подписаха в средата на юни, предаде Ройтерс.

Върховният лидер допълни, че подписът на президента на САЩ под това споразумение е „лишен от стойност и е невалиден“.

В изявлението Моджтаба Хаменей добави, че иранският народ и фронтът на съпротивата ще дадат урок на САЩ, който те няма да забравят.

Изявлението на Моджтаба Хаменей беше прочетено от говорител по Иранската държавна телевизия.

По-рано днес иранското правителство обяви, че рамковото споразумение между САЩ и Иран е невалидно заради нарушения от страна на САЩ.