Затруднено бе движението на автомобили по пътя Варна -София, в участъка между предприятието "Аркус" и разклона за великотърновското село Добри дял, заради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 14:00 часа между два леки автомобила.

Всички пострадали при катастрофата, транспортирани за преглед във великотърновската болница, са само с охлузвания и леки контузии.

Преминаването през участъка вече е нормализирано.

Движението в участъка се регулира от екипи на полицията. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

Започнато е досъдебно производство.