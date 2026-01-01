Кметът на София Васил Терзиев заяви, че Софийският зоопарк вече отчита резултати от предприетите през последните години мерки за модернизация и финансова устойчивост. Това става ясно от публикация в профила му във Фейсбук след посещение в зоопарка.

Фейсбук/Васил Терзиев

По думите му преди две години е била поставена цел екипът на зоопарка да получи повече възможности да инвестира в развитието на институцията, вместо да се бори единствено с текущото ѝ функциониране.

Фейсбук/Васил Терзиев

Сред реализираните промени Терзиев посочва изграждането на фотоволтаична централа с 556 соларни панела, която намалява разходите за електроенергия, както и актуализирането на цените на билетите след години без промяна.

Според кмета реализираните икономии вече се инвестират обратно в зоопарка. Като пример той посочва новата алея около зала „Гиганти“, изградена с дарени от „Винербергер“ материали, а средствата за полагането ѝ са осигурени от спестените разходи за електроенергия.

Фейсбук/Васил Терзиев

По време на посещението си Терзиев, заедно с директора на Софийския зоопарк Добромир Бориславов, е разгледал различните части на парка. Той отбелязва, че постепенно бетонните пространства се заменят с по-естествена среда за животните, запознал се е с международните програми за опазване на застрашени видове и е посетил Шрея – бърнестата мечка, пристигнала от Сингапур.

Кметът припомня, че през 2028 г. Софийският зоопарк ще отбележи своята 140-годишнина. По думите му зоопаркът вече е част от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА), а целта е до 2028 г. да стане пълноправен член с право на глас.

Фейсбук/Васил Терзиев

Сред предстоящите проекти Терзиев посочва новата зона „Африканска савана“. По отношение на дългоочаквания нов жирафарник той отбелязва, че преди реализацията му трябва да бъдат решени основни инфраструктурни проблеми, най-вече компрометираната отоплителна система. Според него на този етап ресурсът следва да бъде насочен към подобряване на условията за повече животни и изпълнение на препоръките на ЕАЗА.

В публикацията си Терзиев благодари на „Винербергер“ за подкрепата и отправя покана към други компании да подпомогнат Софийския зоопарк с материали, оборудване или експертиза.

Кметът отбелязва още, че сред нерешените проблеми остава ниското възнаграждение на служителите, които се грижат за животните. По думите му те вършат изключително важна работа и заслужават по-добро заплащане, като темата ще остане сред приоритетите на общината.

В заключение Терзиев заявява, че пред Софийския зоопарк има още много работа, но според него вече се виждат първите резултати от предприетите промени и развитието върви в правилната посока.