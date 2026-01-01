Градът е дом на десетки видове птици, които помагат в борбата с насекомите. Това каза в интервю за БТА орнитологът и експерт по биоразнообразие към Българската академия на науките Стоян Николов. Орнитологът посочи, че сред най-разпространените са бързолетите и градските лястовици, които пребивават у нас през топлата част на годината, както и домашното врабче, гълъбите и чавките.

Стоян Николов участва в обследването на сгради преди тяхното саниране в рамките на програмите за енергийно обновяване. Той обясни, че целта на тези проверки е да бъдат установени видовете, които използват сградите за гнездене или убежище, така че ремонтните дейности да бъдат съобразени с изискванията за опазване на биоразнообразието.

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Причината хората да виждат повече птици е сезонна. През юли младите птици вече са напуснали гнездата си и летят заедно с възрастните, което естествено увеличава броя на видимите екземпляри. Освен това след размножителния период редица видове започват да се събират в по-големи ята, особено вечер, когато търсят подходящи места за нощуване. Това е характерно не само за враните, но и за скорците – птици, които след края на размножителния сезон формират многобройни ята и често избират парковете и високите дървета в градовете за нощувка.

Според Николов градската среда предлага добра хранителна база, по-малко естествени врагове и относително спокойни места за почивка, което обяснява защо много видове предпочитат да останат в населените места.

Орнитологът подчерта, че градовете не са бедни откъм биоразнообразие, както често се смята. Наред с домашните врабчета, градските гълъби, чавките и свраките, по сградите гнездят бързолети и градски лястовици, а в парковете могат да се наблюдават кълвачи, синигери, косове, славеи и още десетки други видове. Наличието на дървета, зелени площи и водоеми превръща градската среда в подходящо местообитание за много птици през цялата година.

Сред най-полезните градски птици, по думите на експерта, са бързолетите и лястовиците. Макар често да остават незабелязани, те изпълняват важна екологична функция. Хранят се почти изцяло с летящи насекоми и ежедневно унищожават големи количества комари, мушици и други дребни насекоми. Така те действат като естествен механизъм за регулиране на тяхната численост, без необходимост от използването на химически препарати.

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Николов посочи, че хората рядко си дават сметка колко полезни са тези птици. Обикновено вниманието им се насочва към шума или замърсяването, което някои видове могат да причинят, но ползите за градската среда многократно надвишават тези неудобства. Неслучайно в районите, където има големи колонии от бързолети и прилепи, жителите често споделят, че комарите са значително по-малко.

На въпрос дали градските птици може да създадат опасност за здравето на хората, той посочи, че най-честите проблеми, които създават птиците, са свързани със замърсяване на фасади и балкони или с навлизането им във вентилационни отвори и комини в търсене на място за гнездене.

При обследванията най-често се установява присъствието на бързолети, градски лястовици, чавки и гълъби. Повечето диви птици, които използват сградите, са защитени по Закона за биологичното разнообразие, като степента на защита е различна за отделните видове. Домашният гълъб не попада сред защитените видове.