На 18 юли се навършват 14 години от атентата на летище „Сарафово“.

18 юли 2012 г. ще остане в историята като жесток спомен за хиляди. На този ден автобус с израелски туристи, които току що бяха кацнали на летище „Сарафово“ в Бургас, за да прекарат отпуската си в нашите черноморски курорти, стана мишена на терористична атака.

При кървавата баня загинаха петима израелски граждани, шофьорът на автобуса, български гражданин, и извършителят на атентата. При инцидента бяха ранени близо 40 души. На мястото на атентата е издигнат възпоменателен паметник, където всяка година се провежда церемония в памет на жертвите.

Разследването установи, че организатор и вдъхновител на атентата в „Сарафово“ е подкрепяната от Иран терористична организация „Хизбула“ – същата организация, която стои и зад атентата срещу еврейския общностен център AMIA в Буенос Айрес на 18 юли 1994 г., при който загинаха 85 невинни цивилни граждани, а стотици бяха ранени.

На 15 юли 2016 г. обвинителният акт за терористичния атентат бе внесен в Специализирания съд. Подсъдими по него са Мелиад Фарах - ливанец с австралийски паспорт и Хасан Ел Хадж Хасан - с канадско и ливанско гражданство. Те са обвинени в помагачество към тероризъм.