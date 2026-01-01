Бързо производство е образувано срещу криминално проявен мъж за отправени заплахи към полицейски служител в Лом, съобщиха от ОДМВР – Монтана.

Инцидентът е станал около 23:00 часа на 15 юли на паркинга до стадион „Дунавски юнак“. Дежурен екип на Районното управление в Лом извършвал проверка за спазване на нощната тишина по време на сватбено тържество.

При опит да бъде прекратена силната музика 43-годишен местен жител, известен на полицията, проявил агресия и отправил заплахи за физическа саморазправа към един от служителите.

В РУ – Лом е образувано досъдебно производство за закана спрямо длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения по чл. 144, ал. 2 от НК. Работата продължава под надзора на Районна прокуратура.