Бързо производство е образувано срещу 47-годишен водач, шофирал след употреба на алкохол в Ардино, съобщиха от ОДМВР – Кърджали.

Около 16:00 часа полицейски служители спрели за проверка лек автомобил „Ауди“. При извършения тест с техническо средство дрегерът отчел 2,53 промила алкохол в издишания въздух.

На водача е издаден талон за медицинско изследване и е взета кръвна проба за химически анализ. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Работата по случая продължава от разследващ полицай и служители на група „Охранителна полиция“.