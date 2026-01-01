Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова бе в Бургас за Деня за високопоставени гости на националното военноморско учение с международно участие „ Бриз 2026 ". Йотова беше посрещната с почести на Морска гара, където прие строя на почетния караул. След това тя се качи на борда на фрегата „Дръзки", откъдето наблюдава изпълнението на задачи в морски операции в отговор на кризи.

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Висока оценка за учението дадоха освен президентът, но и командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Според тях учението е повишило оперативната съвместимост между съюзническите сили и е потвърдило готовността им за реакция при кризи в Черноморския регион.

В продължение на десет дни военни кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от десет държави отработваха съвместни задачи в операция, в отговор на криза и за ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти. Кулминацията на учението включи овладяване на пожар на търговски кораб в пристанище, преодоляване на последствията от инцидент на море, проверка и задържане на кораб, заподозрян в нелегален трафик на оръжие, унищожаване на надводен безпилотен апарат, отразяване на атаки на въздушен противник, действия срещу подводница и подривяване на дрейфаща морска мина.

В една от демонстрациите взеха участие самолети Су-25 от 22-ра авиационна база - Безмер, които изпълниха полети в двойка над морска повърхност и атака по корабните групировки. Съгласно сценария на учението, задачите на екипажите от Военновъздушните сили бяха откриване и нанасяне на симулирани удари по морски цели и бойно маневриране за избягване на прехват от корабна тактическа група на условния противник.

Президентът Йотова определи демонстрациите като доказателство за високата подготовка и добрата координация между видовете въоръжени сили и съюзническите формирования.

„Аз съм възхитена и изключително удовлетворена от това, което видях. Това е едно изключително важно учение, в което участват преди всичко Военноморските ни сили, но в координация и със Сухопътните войски, и с Военновъздушните сили, и със специалните части, както и с нашите партньори. Аз съм по-спокойна за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море“, посочи Йотова.

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По думите на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов учението е изпълнило основната си цел – повишаване на оперативната съвместимост между съюзническите сили и усъвършенстване на действията при различни сценарии в морска среда.

„Корабите изпълниха всички поставени задачи, успяха да тренират съвместно, подобрихме нашата обща подготовка, отработихме процедурите, които са заложени в документите на НАТО и още веднъж потвърдихме готовността на Военноморските сили на Република България заедно с нашите съюзници да осигурят безопасност и сигурност в нашите морски пространства“, каза контраадмирал Михайлов.

БГНЕС

БГНЕС

Президентът акцентира и върху необходимостта от ускоряване на модернизацията на Българската армия, за да отговори на променящата се среда за сигурност в региона.

„Трябват много повече инвестиции в Българската армия, включително и във Военноморските ни сили. Добре, че беше подписан меморандумът за допълнителни кораби, но това все още не е достатъчно. Остаряло ни е въоръжението и ако искаме да бъдем сигурни и да постигнем стратегическа автономия и в областта на отбраната, трябва да сме готови“, допълни държавният глава.

Националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“ продължава до 19 юли. Военнослужещи, кораби, авиация и специализирани формирования от десет държави продължават да изпълняват съвместни задачи за повишаване на оперативната съвместимост и готовността за реакция при кризи и заплахи в Черноморския регион.