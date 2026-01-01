Само три търговски плавателни съда са преминали Ормузкия проток вчера - най-ниският брой от май, сочат данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс.

Повечето кораби са спрели или са направили обратен завой след последните атаки на Иран срещу плавателни съдове и възобновяването на американската блокада за кораби, свързани с Ислямската република.

Новата ескалация на военното напрежение отново до голяма степен блокира движението през ключовия морски път, през който преди войната минаваше голяма част от петрола и газа за световния пазар. Блокадата отново тласна цените на енергийните суровини нагоре.

Според данни на „Кплер“ (Kpler) танкерът „Миран“ (Miraan), превозващ мазут, и корабът „Норита“ (Norita), натоварен с втечнен нефтен газ, са напуснали Ормузкия проток по иранския маршрут, но впоследствие са спрели в Оманския залив, където действа американската блокада.

„Аролия" (Arolia) - танкер, натоварен с иракски мазут, който се използва за презареждане на кораби в морето, направи обратен завой, за да се върне в Персийския залив, часове след като напусна пролива по-рано днес, сочат данните на Ел Ес И Джи (LSEG).

В сряда 11 кораба преминаха през протока, което е само малка част от средния брой от 125 кораба, които преминаваха ежедневно през водния път преди войната.

За втори пореден ден вчера през протока не е преминал нито един супертанкер за суров петрол (клас VLCC), нито танкер за втечнен природен газ. Въпреки това на системата за проследяване ЕйАйЕс (AIS) отново се появиха два супертанкера, превозващи по 2 милиона барела суров петрол всеки.

Единият, натоварен се със саудитски суров петрол, се насочва към Окинава в Япония, докато другият, превозващ иракски суров петрол, е с направление Турция, сочат данните.

Ирак временно преустанови товаренето на петрол вчера, след като дрон удари петролен танкер в терминала в Басра, съобщиха пред Ройтерс четири иракски източника от петролната индустрия и силите за сигурност, като по-късно товаренето бе възобновено.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви вчера, че през Ормузкия проток няма да се изнася петрол или газ, докато продължават американските атаки.

Ормузкият проток е един от най-важните морски пътища в света, тъй като през него преминава значителна част от световните доставки на петрол и природен газ. Разположен между Иран и Оман, тесният воден маршрут свързва Персийския залив с Оманския залив и Индийския океан.

През протока ежедневно преминават танкери, превозващи суров петрол, петролни продукти и втечнен природен газ от едни от най-големите производители в света, включително Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.

Заради стратегическото си значение районът от десетилетия е в центъра на геополитическо напрежение. Иран нееднократно е заплашвал да блокира протока при ескалация на конфликт със САЩ или техните съюзници, което предизвиква тревоги на световните енергийни пазари.

В миналото атаки срещу търговски кораби и военни сблъсъци в района са водили до рязко покачване на цените на петрола, тъй като всяко ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток създава риск за глобалните доставки.

Настоящото намаляване на корабния трафик се случва на фона на засилено напрежение между Иран и САЩ, като опасенията за сигурността на плавателните съдове отново оказват влияние върху международните пазари на енергия.