Легендата на българския футбол Димитър Бербатов ще направи своя дебют на театралната сцена през есента. На 17 юли той обяви, че ще бъде главният герой в авторски спектакъл, чрез който ще разкаже историята отвъд футболните успехи – за изборите в живота, трудните решения, съмненията, страха, амбицията, характера и цената на успеха.

Постановката е режисирана от Яна Титова, а музиката е създадена от Графа. Спектакълът съчетава театър, оригинална музика, мултимедия и светлинни ефекти, за да представи личната история на Бербатов и пътя му към успеха.

По думите на организаторите спектакълът поставя акцент върху ценностите, постоянството и личния избор като противовес на бързите и често привидни успехи, които се популяризират в социалните мрежи. Идеята е чрез личния пример на Бербатов да бъде показано, че трайните постижения се изграждат с дисциплина, характер и последователност.

Премиерата ще се състои на 9 септември 2026 г. в родния град на Бербатов – Благоевград. Билетите вече са в продажба, като цените са между 20 и 40 евро.

До момента са планирани представления в 14 града през 2026 и 2027 година, като организаторите предвиждат турнето да бъде разширено. През тази година спектакълът ще гостува в Благоевград, Пазарджик, Стара Загора и Плевен.