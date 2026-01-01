За струпване на луксозни яхти, собственост на руски милиардери, край турския курортен град Бодрум, съобщават турските сайтове „Хаберденизде“ и „Юнан Постасъ“, като отбелязват, че сред плавателните съдове в района от края на юни е закотвена и яхта, свързвана с руския президент Владимир Путин и неговото семейство.
По информация на „Юнан Постасъ“ в момента в пристанището на Бодрум и по-широкия район около курорта котва са пуснали луксозните яхти „Реа“, която е собственост на руския милиардер Роман Абрамович, и „Дженезис“, която е собственост на основателя на руския петролен гигант „Лукойл“ Вагит Алекперов.
Oligark yatları Bodrum’da— Haberdenizde.com (@HaberDenizde) July 16, 2026
Rus milyarderler ve Putin ile bağlantılı yatlar Türkiye'de toplandı.https://t.co/GERa8GbKfR#Rusya #Putin #oligark #yat #Bodrum pic.twitter.com/IjW8dCcpjX
Сайтът „Хаберденизде“ отбелязва още, че в близост до Бодрум от края на юни се намира и 71-метровата яхта „Виктория", за която се смята, че се използва основно от Путин и неговото семейство. „Виктория“ е оценявана на стойност от 50 милиона долара и е собственост на компании, свързани с близкия до Путин руски милиардер Генадий Тимченко.
🇷🇺 @jurgen_nauditt , citing Bloomberg: several of Russia's wealthiest individuals, including figures within Putin's inner circle, have moved billions of dollars abroad over the past year, driven by growing concern over Russia's economic situation and state budget. High-profile… pic.twitter.com/UBWYuQmcAj— The Tectonic (@thetect0nic) July 16, 2026
По информация на медията в периметър от 150 километра от Бодрум в Егейско море се намират още и яхтите „Ромеа“, която е собственост на руския милиардер Александър Несис, „Алтеър“, която е собственост на руския милиардер Олег Дерипаска, „Предатър“, собственост на руския милиардер Искандар Махмудов, както и яхтите „Серенити“ и „Юнити“, които са собственост на президента на руската държавна банка „ВТБ Банк“ Андрей Костин.