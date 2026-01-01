История с щастлив край. Екипът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) към УМБАЛ „Александровска“ спаси живота на 17-годишна родилка, развила тежка мултиорганна недостатъчност след преждевременно раждане, съобщиха от лечебното заведение.

Младата жена е транспортирана по въздух от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана в изключително тежко състояние след раждането на живо момченце с тегло 680 грама в около 26-а гестационна седмица.

При постъпването си в Александровска болница пациентката е била интубирана и на апаратна вентилация. Лекарите са установили тежка прееклампсия и еклампсия с неконтролирано високо кръвно налягане, остра дихателна недостатъчност с белодробен оток, нарушения в съзнанието и гърчове, както и тежко бъбречно увреждане, наложило бъбречно-заместителна терапия. Състоянието ѝ е било усложнено и от тежка анемия, тромбоцитопения, левкоцитоза и други хематологични отклонения.

17-годишна родилка в тежко състояние бе транспортирана с въздушна линейка до София

В лечението са се включили специалисти от различни области, сред които нефролози, кардиолози, невролози, акушер-гинеколози, хирурзи и хематолози. Извършените образни изследвания са установили синдром на задна обратима енцефалопатия, белодробен оток с възпалителни изменения, двустранни плеврални изливи, перикарден излив, увеличен черен дроб и свободна течност в коремната кухина.

След проведеното интензивно лечение състоянието на пациентката е стабилизирано. Тя вече диша самостоятелно без нужда от кислород, със значително подобрена сърдечна функция и частично овладяно артериално налягане. Въпреки това остава с персистираща бъбречна дисфункция и продължаващо лечение.

Пациентката е преведена в Клиниката по нефрология и диализа към Специализираната болница за активно лечение на детски болести „Проф. Иван Митев“, където ще бъде проследявана за възстановяване на бъбречната функция и контрол на артериалното налягане.

От УМБАЛ „Александровска“ изразиха признателност към доц. Йорданка Ямакова и екипа на КАИЛ за проявения професионализъм и грижите, довели до успешния изход от тежкия случай.