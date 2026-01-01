Непълнолетна родилка бе транспортирана с въздушна линейка от болницата в Монтана до София тази сутрин. Младата майка е в тежко състояние, предаде БНР.

Медицински хеликоптер транспортира по спешност пациентка от болницата в Монтана до столична клиника. 17-годишното момиче е с усложнения след раждане.

Вдигнаха въздушна линейка за родилка от Благоевград с обилна кръвозагуба

"Момичето е с увредена бъбречна функция", съобщи изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" д-р Тони Тодоров.

Родилката бе транспортирана по въздух днес преди обяд до специализирано лечебно заведение в София.

От началото на годината петима пациенти от болницата в Монтана са били транспортирани по спешност с медицински хеликоптер.