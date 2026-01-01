Видни политици, близки и приятели се простиха с Мартин Велев. Опелото се състоя в храм „Света София“.

На поклонението дойде лично президентът на Република България Илияна Йотова. Да изкажат съболезнования се появиха още министърът на спорта Енчо Керязов, президентът на Левски Наско Сираков, Слави Бинев, Атанас Фурнаджиев и др.

БГНЕС

Мартин Велев, син на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и на бизнесмена Манол Велев, загина трагично на 10 юли по време на инцидент с джет в Гърция.

БГНЕС

Според информацията на гръцките власти произшествието е станало в района на плажа „Зографу“ на полуостров Ситония, Халкидики. Данните сочат, че по време на маневра с джета той е бил ударен от силна вълна, вследствие на което е получил нараняване и е паднал във водата.

БГНЕС

На помощ веднага се е притекъл друг водач на джет, който го е извадил от морето в безсъзнание. На място е пристигнал медицински екип, който е започнал реанимационни действия, но въпреки усилията на лекарите, животът му не е бил спасен.

БГНЕС

Мартин Велев е бил транспортиран с линейка до здравния център в Агиос Николаос, където медиците са констатирали смъртта му. Трагичната новина предизвика вълна от съболезнования към семейството на Весела Лечева от общественици, спортисти, приятели и близки.

БГНЕС

БГНЕС