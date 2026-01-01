Две от децата на Брад Пит и Анджелина Джоли – Захара и Мадокс – са предприели последните законови стъпки, за да премахнат фамилията Пит от имената си, съобщава Daily Mail, позовавайки се на съдебни документи.

Според изданието и двамата са публикували официални уведомления в Los Angeles Daily Journal през юни и юли, както изисква законът в Калифорния. В тях се посочва, че Захара Марли Джоли-Пит желае да стане Захара Марли Джоли, а Мадокс Чиван Джоли-Пит – Мадокс Чиван Джоли.

Предстоят съдебни изслушвания, насрочени съответно за 14 септември (Мадокс) и 28 септември (Захара). Законодателството на Калифорния изисква желаещите да сменят името си да публикуват уведомление в местен вестник в продължение на четири последователни седмици преди заседанието.

Всъщност Захара от години използва фамилията Джоли. Още през 2023 г., когато се присъедини към студентско сестринство в колежа „Спелман“, тя се представи като Захара Марли Джоли, без да споменава фамилията на баща си. Според TMZ същото име е използвала и по време на дипломирането си.

Мадокс също от известно време се представя като Мадокс Джоли, включително в надписите към филма „Мария“, по който работи като асистент-продуцент.

И другите деца се дистанцират

Захара и Мадокс не са единствените деца, които се отказват от фамилията на Брад Пит.

През 2024 г. Шайло официално промени името си на Шайло Джоли, малко след като навърши 18 години. Адвокатът ѝ тогава заяви, че решението е било „независимо и значимо“, взето след „болезнени събития“.

Същата година Вивиан също беше вписана като Вивиан Джоли в афиша на бродуейския мюзикъл „Аутсайдерите“, по който работеше като асистент. Не е известно дали Пакс е предприел официални действия за промяна на името си.

Обтегнатите отношения с Брад Пит

Според People отношенията на Брад Пит с по-големите му деца остават силно обтегнати. Източници твърдят, че актьорът почти няма контакт с тях, а срещите с по-малките са ограничени заради професионалните му ангажименти.

Други източници, цитирани от Daily Mail, защитават Пит и настояват, че той не е отсъстващ баща и продължава да желае да възстанови връзката си с всичките си шест деца.

Напрежението между Пит и осиновените му синове Мадокс и Пакс също остава сериозно. Според близки до актьора той смята отношенията си с тях за почти непоправими, но все още се надява с времето да успее да възстанови връзката си с останалите си деца.

Дългогодишната битка между Пит и Джоли

Брад Пит и Анджелина Джоли се запознават през 2005 г. на снимачната площадка на филма „Г-н и г-жа Смит“, а се женят през 2014 г. в Южна Франция. Заедно имат шест деца – трима биологични и трима осиновени.

През 2016 г. Джоли подаде молба за развод след инцидент на борда на частен самолет. Тя обвини Пит във физическо насилие по време на полета, обвинения, които той категорично отрече. Последваха години на съдебни спорове за попечителството над децата и за собствеността върху френската им винарна.

Днес, близо десет години след раздялата им, дистанцията между Брад Пит и част от децата му изглежда става все по-голяма, като отказът от фамилията му е поредният знак за продължаващото семейно напрежение.