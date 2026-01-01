Голям горски пожар, избухнал в ранния следобед на полуостров Касандра в Халкидики, предизвика мащабна спасителна операция, евакуация на жители и туристи и сериозни щети по инфраструктурата. Към вечерта гръцките власти съобщиха, че интензивността на огъня е намаляла, въпреки че той все още не е напълно овладян.

Пожарът тръгна около 14:00 часа в район с ниска растителност край курорта Сивири, но бързо се разрасна заради силния вятър и достигна горски масиви. Чрез системата за спешни предупреждения 112 жителите и туристите първоначално бяха призовани да се изтеглят към Мола Калива, а впоследствие към Касандрия. По-късно беше разпоредена евакуация и на селището Фурка в посока Скиони.

БТА/АП

БТА/АП

Регионалният път между Сивири и Фурка беше затворен, след като пламъците го преминаха и достигнаха до морето. Огънят премина и през района на Навтилос, а десетки хора потърсиха спасение на плажа.

В евакуацията се включи и бреговата охрана. Над 500 души бяха изведени по море с кораби на бреговата охрана, частни и рибарски лодки, като плавателни съдове останаха в готовност при необходимост от нови спасителни операции.

БТА/АП

БТА/АП

БТА/АП

В борбата с огъня първоначално участваха над 120 пожарникари, а към вечерта на терен останаха около 155 огнеборци, включително специализирани екипи за горски пожари и пожарникари от Молдова, изпратени по европейската програма за взаимопомощ. В гасенето се включиха десетки противопожарни автомобили, самолети, хеликоптери, водоноски и тежка техника.

При операцията леко пострадаха двама пожарникари, които са настанени в болница.

Пожарът нанесе материални щети. Изгорели са къщи, а сред най-сериозно засегнатите обекти са театърът в Сивири и местната станция за биологично пречистване. Гръцките власти активираха специална онлайн платформа, чрез която хотелите в района обявяват свободни места за настаняване на евакуираните.

БТА/АП

БТА/АП

БТА/АП

По информация на българското Министерство на външните работи няма данни за пострадали или бедстващи български граждани. Генералното консулство на България в Солун следи ситуацията и е в готовност да окаже съдействие при необходимост.

Заради високия риск от нови пожари гръцките власти въведоха временни ограничения за достъпа до горски райони в общините Касандра, Ситония и Аристотелис. Достъпът се контролира от полицията, а нарушителите могат да бъдат глобени с 300 евро.

БТА/АП

БТА/АП

Междувременно пожари избухнаха и в други части на Гърция – край Вартоломио в област Илия, край Макинея в района на Нафпактос, както и до военния лагер „Капота“ северно от Атина. И на трите места са мобилизирани наземни противопожарни екипи и въздушна техника, а властите призовават жителите да следят указанията на службите.