Реалистичният срок да завършване на платното на АМ "Струма" от София към Кулата е 2031 г.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето.

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На инспекцията присъстваха министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, областният управител Васил Трендафилов и депутатите д-р Александър Попов, Георги Кунчев и Рашко Динков.

Обходът на Кресна трябва да бъде завършен до края на 2027 г., а през същата година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала "Струма" между Крупник и Кресна в посока Кулата-София, стана известно при днешната инспекция.

Обходът е с дължина близо 4,2 км и ще изнесе транзитния трафик източно от Кресна. Очаква се това да намали натоварването в града, да подобри безопасността на движение и да облекчи пътуването на хората, които ежедневно преминават през Кресненското дефиле.

Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че строителството, започнало през ноември 2025 г., се изпълнява активно. По думите му изпълнителят е поел ангажимент обходът да бъде готов до края на следващата година. "Обектът е сложен, но фирмата е мобилизирана", каза още министър Шишков.

Паралелно с изграждането на обхода държавата подготвя процедурите за последния участък от АМ "Струма". За половината от 23-километровото трасе между Крупник и Кресна, което ще преминава източно от дефилето, вече има одобрен подробен устройствен план. След решение на правителството започват процедурите по отчуждаване на необходимите терени.

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Очаква се изграждането на платното в посока Кулата-София извън дефилето да даде възможност за по-добра организация на движението още преди завършването на цялата магистрала. При необходимост по него ще може да бъде въведена временна организация на движението, което допълнително би облекчило трафика в района.

По думите на Шишков реалистичният срок за завършване на платното в посока Кулата-София е 2031 г. За изграждането на трасето в обратната посока - София-Кулата, предстои процедура по ОВОС.

При реализацията на проекта основният ефект за хората в района се очаква да бъде по-безопасното и по-бързо преминаване през Кресна, извеждането на транзитния трафик извън града и постепенното намаляване на натоварването по съществуващия път през дефилето.