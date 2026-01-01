Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков заяви, че очаква изграждащият се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. „Доволен съм от напредъка, строителството се движи. Очаквам до края на другата година да бъде завършено“, каза арх. Иван Шишков при посещението си на трасето и проверка на строително-монтажните работи.

БТА

На инспекцията присъстват министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, областният управител Васил Трендафилов и депутатите д-р Александър Попов, Георги Кунчев и Рашко Динков.

Строителството на трасето започна на 27 ноември м. г. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на обходния път, който ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движението.

По думите на Шишков обектът е сложен, но фирмата работи активно и към момента няма пречки пред строителството. Като възможен проблем той посочи необходимостта от допълнително отчуждаване и одобряване на около километър и половина от трасето, което вече е било направено.

БТА

„Единствената пречка можеше да се случи, ако не бяхме доотчуждили и не бяхме доодобрили този километър и половина“, коментира министърът.

Министър Шишков подчерта, че при реализацията на инфраструктурните проекти трябва да има граница между политическите спорове и работата в интерес на хората. „Политиката е политика, но моралът е този, който трябва да помогне“, каза той.