Съединените щати са получили през последната година няколко предупреждения от Израел за предполагаеми ирански планове за покушение срещу американския президент Доналд Тръмп. Част от сигналите обаче не са могли да бъдат независимо потвърдени от американското разузнаване, съобщава Ройтерс, позовавайки се на един настоящ и двама бивши служители на американската администрация.

Предупрежденията са били предавани на американските разузнавателни служби, а в някои случаи израелски представители са се обръщали директно към високопоставени служители в Белия дом.

Според източниците сред възможните сценарии, за които Израел е предупреждавал, са били убийство на Тръмп от снайперист или наемането на нападател, който да го атакува с нож по време на голямо публично събитие.

Сигналите започнали да постъпват в навечерието на 12-дневната война с Иран през юни миналата година и се увеличили преди решението на САЩ да се включат във войната с Техеран през февруари.

Предупреждение преди срещата на НАТО в Анкара

Най-подробното предупреждение е било получено преди срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец, посочват източниците.

Израел предупреди САЩ за ирански план за убийство на Тръмп

Израелски представители информирали Белия дом за разузнавателна информация, според която Иран може да се опита да убие Тръмп по време на пътуването му с президентския самолет „Еър Форс 1“. Като възможен сценарий е била посочена атака с ракета, изстреляна от преносим зенитно-ракетен комплекс.

Американското разузнаване обаче не е успяло да потвърди независимо информацията. Турски представител също заявил, че разузнавателните служби на страната не разполагат с доказателства, потвърждаващи израелското предупреждение. Това е било съобщено и на американската страна.

Тайна смяна на самолета на Тръмп

Въпреки липсата на независимо потвърждение Белият дом и „Сикрет Сървис“ са предприели допълнителни мерки за сигурност.

Сред тях е била и тайна операция по смяната на самолета на Тръмп при връщането му от Турция.

Американската разузнавателна общност отдавна смята, че Иран има мотив да търси отмъщение срещу Тръмп за убийството на иранския военен командир Касем Солеймани през 2020 г. ЦРУ обаче не е успяло да потвърди част от конкретните предупреждения, предоставени от израелското разузнаване от началото на миналата година.

Според Ройтерс случаят показва и влиянието на израелската разузнавателна информация върху решенията на администрацията на Тръмп по отношение на Иран на фона на засилващото се напрежение с Техеран.