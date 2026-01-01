Израел е предупредил американското правителство за предполагаем ирански план за убийството на президента Доналд Тръмп, предаде ДПА, като се позова на СиЕнЕн и в. „Уолстрийт джърнъл“.

Според информациите, които цитират неназовани източници, иранското ръководство е изготвило плана неотдавна. Подробности за самия план към момента не са известни, посочва ДПА.

През последните седмици американската администрация е получавала често подобни предупреждения, съобщава СиЕнЕн, като цитира неназован американски представител. Предупреждението от Израел обаче е било ново и е включвало конкретен план за убийство, твърди източникът на телевизията.

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Друг американски представител е заявил пред СиЕнЕн, че предупреждението може да е било и опит да се повлияе на решенията на Тръмп относно войната с Иран. Израелският премиер Бенямин Нетаняху оказва натиск за по-твърда позиция спрямо Техеран и влезе в пререкание с Тръмп по въпроса, отбелязва ДПА.

Президентът Тръмп подхрани спекулациите за опасения, свързани с неговата безопасност, след като не използва новия президентски самолет за полета на връщане от срещата на върха на НАТО в Анкара, отбелязва ДПА.

„Аз съм номер едно в списъка на Иран“, каза Тръмп без да навлезе в подробности.