Екипите на Община Стара Загора обработват всички сигнали след бурята, разразила се над града. Към момента няма данни за пострадали хора. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Екипите на Община Стара Загора започнаха работа по отстраняването на последствията веднага след преминаването на силната буря над града. На горещия телефон на Общината са постъпили над 40 сигнала, като се очаква обработката им да приключи до около час, посочват от администрацията.

Над 30 служители от отдел „Инспекторат“, звено „Озеленяване“ и други общински структури работят на различни места в града. Включени са и две специализирани вишки за обезопасяване и премахване на опасни клони.

По данни на Общината към момента са получени девет сигнала за паднали дървета и 14 сигнала за пречупени и паднали клони. Засегнати са четири автомобила, като при един от тях са нанесени по-сериозни материални щети - счупено е предното стъкло. Няма данни за пострадали хора.

Силният вятър е причинил и две прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Паднало дърво временно е затруднило движението по пътя за село Маджерито. Основните усилия на екипите са насочени към отпушването и отводняването на шахти, затлачени от листа и наноси, донесени от проливния дъжд.

Към момента в града няма затворени улици или пътища. Обезопасени са и опасните клони, които изискват допълнителна обработка със специализирана техника.

Работата по отстраняването на последствията ще продължи и през утрешния ден. Предстои извозването на падналите дървета и клони, които не възпрепятстват движението, както и почистването на наносите, образувани след бурята, информират още от администрацията.