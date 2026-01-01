Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира сигнала до прокуратурата, подаден от Калин Стоянов за заличаване на данни по заповед на Демерджиев по случая „PNR-гейт“. "Нямам време да чета безплодните писания на Калин Стоянов, нито един от неговите сигнали не е съдържал нищо релевантно", обясни той.

Калин Стоянов сезира прокуратурата за заличаване на данни по заповед на Демерджиев по случая „PNR-гейт“

"Подаването на сигнал от страна на Калин Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски. Който има свободно време и няма други ангажименти - нека да му чете сигналите, имам много повече отговорности, отколкото да чета сигналите на Калин Стоянов", заяви вътрешният министър.

По-рано депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов изпрати сигнал до и.ф. главен прокурор и административния ръководител на Софийска градска прокуратура за незабавна проверка на информация, че по заповед на Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС тече трескаво заличаване на следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата.

"Прави се опит да се отклони вниманието от важната тема, а тя е как такъв човек като Пеевски успява да плати милиони за стотици полети с частен самолет и кой му помага да заобиколи санкциите по "Магнитски".

Вътрешният министър каза още, че следващата седмица му предстои посещение в САЩ, където ще разговаря с представители на ОФАК по темата какви мерки могат да се вземат по отношение на физически и юридически лица, подпомагали санкционирани по "Магнитски" да избягват санкциите чрез различни действия.

Той коментира позицията на Десислава Атанасова, която твърди чрез документи, че не е напускала Турция.

Десислава Атанасова представи нови документи за пътуването си до Турция

"Има много неща, които не знаете. Думите ми към Атанасова представляваха опит тя да не подпомага размиването на вниманието, този въпрос е страничен за нас. Има доста странни обстоятелства, свързани с нейни действия", обясни той.