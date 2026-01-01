Столична община работи за възстановяване на нормалното обслужване на цветните контейнери в засегнатите райони след пожара в базата на „Екобулпак“, съобщиха от СО. През последните дни са проведени поредица от разговори с оператора, а вчера кметът на София Васил Терзиев се е срещнал и със собствениците на дружеството, за да бъдат обсъдени възможностите за преодоляване на затрудненията, добавят от Общината.

„Очаквам до седмица да имаме работещо решение, което да възстанови нормалното обслужване. Правим всичко възможно това да се случи възможно най-бързо“, заяви кметът Васил Терзиев.

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Пожарът, избухнал преди седмица в базата на дружеството, засегна съоръжението, през което преминава значителна част от разделно събраните отпадъци в София. Дружеството обслужва цветните контейнери в 14 от 24-те района на столицата – „Надежда“, „Сердика“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Възраждане“, „Витоша“, „Лозенец“, „Изгрев“, „Слатина“, „Люлин“, „Подуяне“, „Връбница“, „Панчарево“ и „Банкя“. Това създава временни затруднения в обслужването заради реално ограничен капацитет след инцидента.

По думите на Терзиев още в първите часове след пожара усилията на всички институции са били насочени към овладяване на кризата и гарантиране на безопасността.

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„Мобилизирахме всички ресурси и работихме рамо до рамо с пожарната, държавните институции и всички ангажирани екипи, за да овладеем ситуацията и да не допуснем допълнителни щети. Обстановката беше изключително сложна, но за щастие успяхме да се справим“, посочи той.

Докато бъде възстановено нормалното обслужване, Столична община призовава гражданите да окажат съдействие, като изхвърлят разделно само правилно сортирани отпадъци, смачкват пластмасовите бутилки, кеновете и кашоните, за да заемат по-малко място, и при възможност временно задържат част от опаковките у дома или използват цветните контейнери в районите, обслужвани от другия оператор.

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„Знам, че това създава неудобство. Благодаря на всички софиянци за разбирането и търпението. Убеден съм, че както овладяхме кризата около пожара, така ще се справим и с последствията от него“, заяви кметът.