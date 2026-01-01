След пожара в база за преработка на отпадъци в столичния район „Люлин“ Изпълнителната агенция по околна среда отчете завишени нива на бензен. Въпреки че властите призовават към спокойствие, информацията породи въпроси какво представлява това вещество и какви рискове крие за здравето.

Какво представлява бензенът?

Бензенът е органично химично съединение с формула C₆H₆. Представлява безцветна, силно запалима течност със сладникава миризма. Той е една от основните суровини в химическата промишленост и се използва при производството на пластмаси, синтетични влакна, каучук, бои, лепила, перилни препарати, лекарства и други продукти.

Освен това бензенът естествено присъства в суровия петрол и е съставка на автомобилните горива.

Как попада във въздуха?

Бензенът може да бъде отделен в атмосферата при различни процеси, сред които:

пожари в промишлени обекти и складове;

изгаряне на пластмаси, гуми и отпадъци;

автомобилен трафик и изгорели газове;

изпарения от бензин и петролни продукти;

тютюнев дим;

горски пожари.

При пожари, в които горят пластмаси и други синтетични материали, във въздуха могат да се отделят различни токсични вещества, включително бензен.

Защо бензенът е опасен?

Световната здравна организация (СЗО) и Международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицират бензена като канцероген от група 1, което означава, че има достатъчно доказателства, че причинява рак при хората.

Основният орган, който се засяга при продължително излагане, е костният мозък, където се образуват кръвните клетки.

Какви могат да бъдат последствията?

При краткотрайно излагане на високи концентрации:

главоболие;

замайване;

сънливост;

гадене;

раздразнение на очите и дихателните пътища;

при много високи концентрации – загуба на съзнание.

При продължително излагане:

намаляване на броя на белите и червените кръвни клетки;

отслабване на имунната система;

увреждане на костния мозък;

повишен риск от развитие на левкемия, особено остра миелоидна левкемия.

Опасно ли е краткотрайното повишение?

Специалистите подчертават, че еднократно или краткотрайно повишаване на концентрацията не означава автоматично сериозна опасност за здравето. Рискът зависи от:

концентрацията на бензен във въздуха;

продължителността на излагането;

възрастта и здравословното състояние на човека.

Най-уязвими са:

малките деца;

бременните жени;

възрастните хора;

хората с хронични белодробни и сърдечно-съдови заболявания.

Какво препоръчват здравните власти?

При отчетени завишени стойности на бензен експертите съветват:

да се ограничи престоят на открито;

прозорците да останат затворени, особено ако се усеща миризма на дим;

да се избягват физически натоварвания навън;

да се използват климатични системи с филтри, ако са налични;

да се следят официалните съобщения на институциите за качеството на въздуха.

Какво се случва след пожар?

След големи пожари компетентните институции извършват непрекъснат мониторинг на въздуха, за да проследят концентрациите на вредни вещества. Ако бъдат установени стойности над допустимите нива, могат да бъдат въведени временни препоръки или ограничения за населението до нормализиране на обстановката.