Столичната община въвежда допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия вчера, 1 юли, пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки, в район “Люлин”.

След като през нощта и до 7:00 часа сутринта показателите за качеството на въздуха бяха в норма. Към 09:00 вятърът утихна и започна тенденция към повишаване в показатели за фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Достигнаха и пикови стойности към обяд, когато беше взето решение за допълнителни мерки и да призовем хората да се предпазват.

След 16:00 часа се наблюдава тенденция към понижение на стойностите и постепенното им връщане в нормални граници. Въпреки това мерките и препоръките остават в сила, тъй като обстановката остава динамична и подлежи на бързи промени.

Информация в реално време се публикува ТУК.

Бензенът: Какви рискове крие за здравето?

Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София. Основната препоръка е активностите на децата на открито да бъдат максимално ограничени, включително и през утрешния ден.

„Екипите ни са на терен от самото начало на инцидента снощи. През нощта дъждът и вятърът помагаха за разсейването на дима и данните от нашата мобилна станция бяха добри. Около 9:00 часа обаче вятърът спря и ситуацията се промени. Ние сме тук, следим показателите в реално време и действаме според актуалната обстановка, за да осигурим безопасността на хората“, заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков.

След пожара край Банкя: РИОСВ не отчита замърсяване, граждани се оплакват от миризма

За максимална прецизност при анализа, Столична община работи в координация с държавните институции и научната общност.

„Освен нашата мобилна станция, на терен вече е и апаратура на Изпълнителната агенция по околна среда. По техни данни се отчитат завишени нива на бензен. Едновременно с това екип от Софийския университет извършва облитания с дрон със специални сензори. Тази допълнителна експертиза ни позволява да имаме пълна картина за химичните съединения във въздуха и да актуализираме мерките си“, обясни Марин Маринов, директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“.

Големи пламъци и черен пушек: Огромен пожар избухна в завод за отпадъци в София (ВИДЕО)

Заместник-кметът Николай Неделков призова гражданите към спокойствие и внимание. Той призова гражданите да следят актуалните данни за качеството на въздуха в различните части на града в реално време на сайта на Столичната община. Неделков отправи апел към жителите на "Люлин" и съседните райони да ограничат максимално активностите навън в следващите дни и да затварят плътно прозорците у дома при показания за лошо качество. С особена важност препоръките важат за най-рисковите групи - малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания.

„Тази грижа е особено важна за децата, бременните жени, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Продължаваме работа, докато ситуацията се нормализира напълно“, завърши Неделков.

Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, съобщават от МОСВ.

Миризмата е пряк резултат от горенето на различни материали и в зависимост от посоката и скоростта на вятъра, както и от конкретните атмосферни условия, може да се разпространява на значителни разстояния, без това непременно да е съпроводено с превишения на контролираните показатели.

Към 16:00 ч. на 2 юли данните и от шестте автоматични измервателни станции на територията на Столична община от Националната система за мониторинг не показват превишения на нормативно определените стойности за контролираните замърсители. Не са отчетени превишения на показателите озон (O₃), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO₂), серен диоксид (SO₂) и фини прахови частици (ФПЧ₁₀) съгласно действащите нормативни изисквания. Отчетените концентрации във всички автоматични измервателни станции остават под установените норми.

РИОСВ – София ще продължи да следи обстановката в реално време. Експертите на инспекцията поддържат постоянен контрол върху данните от автоматичните измервателни станции. При установяване на данни за влошено качество на атмосферния въздух или превишения на нормите обществеността ще бъде своевременно информирана.