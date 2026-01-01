Огромен пожар избухна в завод за отпадъци в София.

Пожарът се е разпрострял на около 2000 кв. метра, съобщи пред журналисти Веселин Гетов от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Очакваме да дойдат водоноски, основния проблем е водоснабдяването в района, защото има инсталирани пожарни хидранти, но няма вода в тях, каза Гетов, който даде брифинг от мястото на инцидента.

Той добави, че причината за пожара тепърва ще се установява, но управителят на завода смята, че е вследствие на батерии, които са се самозапалили.

Организацията ни е такава, че да не застрашаваме и нашите служители. Конструкцията на халетата е метална, вече е нагрята и е провиснала, обясни Генов.

Потребители в социалните мрежи споделят снимки и видеа, на които се виждат големи мламъци и черен пушек на ул. "Банско шосе" в "Люлин" на пътя за Банкя.

Огънят е пламнал в завод за третиране на отпадъци, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

От пожарната са установили, че горят две халета за преработка на пластмаса.

Сигналът е подаден в 16:30 часа. Изпратени са шест пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка.

Няма опасност за хората, казаха от Столична община във връзка с пожара в завода за третиране на отпадъци на фирмата "Екобулпак". По техни думи мнението на пожарникарите е, че пожарът ще бъде овладян тази нощ.

Мобилна станция за изследване на качеството на въздуха ще остане на място, а от утре сутринта от общината ще започнат да разпространяват информация.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) са посочили, че метеорологичните условия помагат много, защото дъждът гаси пожара, а вятъра издига дима, където няма опасност за хората.

Два екипа на „Аварийна помощ и превенция“ помагат на пожарникарите.

Предполагаемите причини за пожара в завод на „Екобулпак“ са батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Окончателната причина ще бъде установена от компетентните органи след приключване на огледите и проверките, съобщиха от дружеството.

Пожарът е локализиран в приемното отделение за разделно събрани отпадъци от опаковки - в началната част на инсталацията, но се е разпространил и към други части на инсталацията. Няма опасност от по-голямо разпространение, уверяват от „Екобулпак“.

Горят отпадъци от пластмаса и хартия. Всички работници и служители са своевременно евакуирани, няма пострадали.

След приключване на действията ще бъде извършена оценка на щетите и ще бъдат набелязани необходимите мерки за възстановяване на работата на инсталацията.

На този етап не може да бъде дадена точна оценка как инцидентът ще се отрази на системата за разделно събиране на отпадъци в обслужваните от фирмата райони на Столичната община. Това ще стане възможно след установяване на щетите и определяне на сроковете за възстановяване на дейността, добавят от фирмата.