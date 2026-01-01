Дейността с делтапланера, който падна в морето край Несебър и при инцидента загина един човек, е била нерегламентирана и е осъществявана от неправоспособно лице. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с разследването на тежкия инцидент.

„Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той – пилотът, ако може да го наречем такъв – е осъществявал нерегламентирани полети“, заявиха разследващите.

Ако тази информация се потвърди ще бъде сезирана Следствената служба.

„Предстои да се изясни кой е бил вторият човек с пилота и да се установи какво е било летателното средство“, заявиха разследващите и уточниха, че към този етап те не са видели въдухоплавателното средство, защото то е още във водата.

Все още няма информация дали конкретното лице е било проверявано.

Припомняме, че един човек загина, а друг е в тежко състояние. Инцидентът е станал тази сутрин малко преди обяд в района на плаж „Олимпийски надежди“ в квартал „Аурелия“.

По информация на NOVA на борда на мотоделтапланера са били двама души – инструктор и клиент. Загинал е единият от тях, а 71-годишният инструктор, който е от София, е транспортиран в болница. Самоличността на жертвата все още се установява, като е известно, че и двамата са български граждани.

От Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха, че сигналът за инцидента е постъпил в 10:36 ч. в Координационния център за търсене и спасяване при авиационни произшествия. По първоначални данни мотоделтапланерът е паднал в морето на около 200-300 метра от брега.

От ведомството разкриват, че екип на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е извършвал проверки в района още от неделя след сигнал от областния управител на Бургас. При инспекцията между Равда и Несебър проверяващите са открили мотоделтапланера, укрит в скалите.

По данни на министерството машината не е била регистрирана и е била в изключително лошо техническо състояние. Инспекторите са установили ръждясал двигател, самоделни ремонти по витлото и множество видими дефекти. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112 с искане инспекторите да уведомят полицията при евентуално излитане на летателния апарат.

БТА

От МТС посочват, че вчера след излитането на мотоделтапланера е бил подаден сигнал до 112. Машината обаче не се е върнала на мястото, където е била открита, поради което полицейските екипи са напуснали района, а инспекторите са останали да наблюдават. Летателният апарат така и не се е завърнал.

Според министерството мотоделтапланерът е любителски сглобен и никога не е преминал задължителната процедура по първоначално сертифициране като въздухоплавателно средство. Освен че не е бил регистриран, за него не е било издадено и необходимото специално разрешение за извършване на полети. От ведомството уточняват, че за управлението на подобен тип въздухоплавателни средства се изисква национален лиценз за любител пилот (NPPL).

„Летателната дейност е била осъществявана напълно незаконно, в нарушение на изискванията за безопасност, без необходимите разрешителни и без вписване в регистрите на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, заявяват от Министерството на транспорта.

Инспекторите оказват съдействие на компетентните органи, а причините за катастрофата се разследват. По случая работи и Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Това не е първият тежък инцидент с въздушен атракцион в Несебър. През август 2025 г. на Южния плаж загина 8-годишно момче, след като падна от парасейлинг парашут, теглен от моторна лодка. Разследването тогава установи, че причината е скъсан амортизиран предпазен колан, вследствие на което детето е паднало от около 50 метра височина в морето.

След трагедията обвинения бяха повдигнати срещу отговорника на атракциона, капитана на плавателния съд и моряка, участвал в обезопасяването на детето. Капитанът беше освободен срещу парична гаранция от 5000 лева, отговорникът на водната база – срещу гаранция от 7000 лева, а морякът получи мярка за неотклонение „подписка“.