Над 200 пожарникари продължават да се борят днес в опит да потушат напълно големия пожар в северната част на гръцкия полуостров Халкидики, който до голяма степен бе овладян през нощта, след като принуди хора да бъдат евакуирани по суша и море и причини щети на жилища в района, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Метеоролозите прогнозират ураганни ветрове днес, а властите за гражданска защита поставиха областта Атика, включваща и района на Атина, както и няколко други населени места, в най-високата, пета категория на риск от горски пожари по петстепенната скала на страната. Голяма част от останалата територия на Гърция, включително много острови в Егейско море, попадат в четвърта категория.

На Халкидики властите съобщиха, че екипите гасят отделни все още тлеещи огнища и предотвратяват ново разпалване на пожара, който избухна в ранния следобед вчера. Най-малко 220 пожарникари, подпомагани от доброволци, участват в гасенето, а тежка техника се използва за прокарване на противопожарни просеки.

Овладян е огромният пожар край Халкидики

Заместник-говорителят на Пожарната служба Янис Артопиос заяви, че са изгорели около 350 хектара.

„Наземните екипи се бориха с огъня през цялата нощ“, каза Артопиос пред държавната телевизия ЕРТ. „В момента се гасят малки разпръснати огнища, но нашите сили остават в готовност“, добави той.

Пожарът е пламнал в район с храсталаци и бързо се е разпространил към борова гора. Разследващите предполагат, че огънят може да е започнал от искри от електропроводи, които вероятно са дали късо съединение, след като дърво е паднало върху тях.

Жителите и посетителите са получили на телефоните си предупредителни съобщения с указания да се евакуират от селищата Сивири и Фурка. Евакуацията е била затруднена, тъй като районът разполага само с един основен пътен маршрут за излизане. Няколкостотин души са били евакуирани по море.

Съобщава се за няколко изгорели къщи в село Нафтилос.