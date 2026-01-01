Григор Димитров отново ще стъпи на корта в Синсинати – мястото, където през 2017 година постигна един от най-големите успехи в кариерата си. Българският тенисист ще участва в тазгодишното издание на турнира с „уайлд кард“, а в първия кръг ще се изправи срещу Себастиан Баес.

„Винаги съм обичал този турнир и е страхотно да виждам как се развива през годините. Условията тук ми допадат и имам много хубави спомени. Титлата през 2017-а е един от най-хубавите моменти в кариерата ми“, сподели Димитров.

В момента българинът заема 137-ото място в световната ранглиста, но получи възможност да се включи директно в основната схема на турнира. Преди първия си мач той подчерта, че продължава да изпитва удоволствие от тениса и е благодарен за възможността отново да играе в Синсинати.

„Много съм благодарен за тази възможност. За мен е прекрасно, че продължавам да се наслаждавам на спорта, който обичам най-много. Надявам се да покажа най-доброто от себе си“, каза още Димитров.

Специално място в кариерата на Григор

Синсинати остава един от най-специалните турнири за 34-годишния българин. Именно там през 2017 година той спечели първата си титла от сериите „Мастърс 1000“, след като победи Ник Кирьос на финала.

Триумфът се превърна в един от ключовите моменти в най-силния сезон в кариерата на Димитров. Няколко месеца по-късно той спечели и Финалите на ATP в Лондон.

В последните си участия в Синсинати българинът не успява да повтори успехите от най-силните си години. Последната му победа в основната схема на надпреварата е от 2021 година.

Сега Димитров се завръща на добре познатите кортове с възможност да прекъсне тази серия и отново да запише победа на мястото, където преди девет години вдигна един от най-ценните трофеи в кариерата си.