Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис за шести път в кариерата си.

С това той изравни миналогодишното си постижение, когато също игра в четвъртия кръг на турнира от Големия шлем в Лондон, имаше преднина от 2:0 сета срещу Яник Синер, но се контузи и трябваше да се оттегли.

Григор Димитров се класира в третия кръг на „Уимбълдън“

Снощи Димитров, чийто най-добър резултат на "Уимбълдън" е полуфинал през 2014 година, се наложи над италианеца Матео Беретини с 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 в мач, продължил три часа и 35 минути на Централния корт в Лондон.

Следващият му противник ще бъде 23-годишният Артър Фери (Великобритания), който по-рано същия ден надигра белгиеца Зизу Бергс с 2:6, 7:5, 2:6, 7:6(3), 7:6(5).

Българската първа ракета и 30-годишният бивш финалист в британската столица през 2021-а изиграха оспорван сблъсък, в който Димитров си осигури преднина от два сета, но италианецът изравни, изисквайки пълна мобилиризация от хасковлията.

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"Невероятно е, че мога да се върна отново тук. Просто съм много щастлив, това изпитвам - щастие. Удивително е! Просто се радвам, че отново мога да се върна тук. Исках само да мога отново да се състезавам. Има нещо специално във въздуха тук", коментира българската първа ракета в интервюто си на корта.

"Тенисът не е спринт, а по-скоро е маратон. Той играеше невероятно в третия и четвъртия сет и се опитвах да се задържа в мача. Чувствах се готов за шанса си, но той играеше наистина добре. Знаех, че трябва да си припомням да остана позитивен. Чувствах се все по-добре и по-добре, това ми помогна и в края на мача сервирах добре. Щом приключих двубоя, това беше най-сладката част за мен", каза още Григор Димитров.

Попитан за събитията от преди година и контузията му в срещата с Яник Синер, той отговори: „Всеки път, когато погледна този покрив си мислех разни неща. Хора, наистина ви благодаря. С начина, по който напуснах турнира, никога не знаеш какво ще се случи, но ето сега съм отново тук. Просто се опитвам да бъда напълно откровен. Не става дума за победите или загубите, а да мога да се насладя изцяло на моменти като този. Не знам колко ми остава, колко пъти ще мога да бъда тук и затова си го повтарях постоянно."

По повод следващия си противник - представителя на домакините Артър Фери, Димитров заяви: "Феновете тук са справедливи. Разбирам, че ще подкрепят Фери, но нямам проблем с това."