Григор Димитров победи с 6:2, 6:4 Абдула Шелбаи (Йордания) и преодоля третия кръг на турнира по тенис от сериите АТП 250 в Майорка (Испания), който е с награден фон 612 620 евро. На четвъртфиналите българинът, който участва с уайлдкард, ще срещне Алехандро Давидович Фокина.

Фокина, на 27 години, има две победи в два мача в кариерата си над Димитров, но и двете са на клей. Първата е през 2021 в два сета на "Мастърс" в Рим, а втората е в три сета на полуфиналите в Монте Карло през 2022. Фокина е поставен под номер 2 в схемата в Майорка, където се играе на трева.

Успех за Григор Димитров: Класира се за четвъртфиналите в Монте Карло

Днес Димитров срещна далеч по-неопитния Абдула Шелбаи, който е на 22 години и заема 299-о място в ранглистата на АТП. Българинът записа първия си пробив в четвъртия гейм и го затвърди за 4:1, след което сложи точка на сета с нов брейк за 6:2.

Втората част бе по-различна и Шелбаи отрази шест разигравания за пробив до 3:3. Българинът взе гейм на нула в седмия, след което записа пробив, но не успя да го затвърди. Димитров обаче постигна още един в десетия гейм и спечели с 6:4.