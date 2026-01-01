Новината за дрона, навлязъл в българското въздушно пространство и взривил се край Кардам, предизвика остри политически реакции. За инцидента по-рано днес съобщи премиерът Румен Радев. Изявлението си той направи след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Премиерът Радев: Дрон нахлу в българското въздушно пространство и се взриви

ДБ

Днешният инцидент край Кардам трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО. Това съобщи съпредседателят на „Да, България“ и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод информацията от премиера Румен Радев за нахлуване на дрон в българското въздушно пространство.

Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване - сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната, посочи Мирчев.

По думите му това не е демонстрация на сила, а по-скоро би било знак, че Кремъл разширява натиска извън бойното поле – към държавите, които помагат на Украйна и прекъсват енергийната зависимост на Европа от Русия.

Отговорът не трябва да бъде страх, а трябва да бъде повече сигурност, повече съюзническа координация и още по-бързо изграждане на енергийната независимост на България и региона, допълни той.

Кардам е една от ключовите точки на Вертикалния газов коридор - стратегическият проект на България, Гърция, Румъния и останалите партньори, който трябва да пренася все повече неруски газ от юг на север (вкл. към Украйна) и да укрепи енергийната независимост на региона, коментира Мирчев. Според него е критично важно разследването да установи максимално бързо произхода на дрона.

Само преди дни The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на нови оценки на американското разузнаване, че Владимир Путин може да опита да тества решимостта на НАТО чрез ограничени действия срещу държава от Алианса – от кибератака до други форми на ограничена агресия. Дни по-рано Германия стана обект на това, което властите вече определят като хибридна атака от „чужди сили“ - дрон с експлозив и детонатор достигна стратегическото летище Лайпциг/Хале и бе открит до украински транспортни самолети. Федералната прокуратура определи случая като тежко нападение срещу германската транспортна и логистична инфраструктура и възложи разследването на Федералната криминална служба на Германия, а според американска разузнавателна оценка, цитирана днес от Wall Street Journal, дронът вероятно е свързан с руското правителство, допълни Ивайло Мирчев.

„Продължаваме промяната"

Основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор: случайност ли е това, или опит за удар по критична инфраструктура? Това заяви в профила си във Фейсбук депутатът от парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната" (ПП) и член на Комисията по отбрана Радослав Рибарски. Коментарът му е по повод изявлението на премиера Румен Радев, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на България край Кардам и се е взривил.

Инцидентът е станал на около 1 км от компресорната станция „Кардам“ - стратегически обект от трансграничната газопреносна инфраструктура между България и Румъния, пише Рибарски. „Засега няма доказателства, че компресорната станция е била цел. Предстои да бъдат установени произходът, траекторията и предназначението на дрона", допълва той в поста си.

„Възраждане"

Лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов заяви в пост във Фейсбук, че очаква да бъде съобщено какъв е дронът, навлязъл в българското въздушно пространство тази сутрин. Той отправя няколко въпроса, които според него са неизбежни в създалата се ситуация. „Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно", пише Костадинов.

Според Костадинов случилото не е изненадващо предвид „агресивната политика, която вече поредица български правителства водят". Той обаче пита защо партията му научава от медиите, че е имало такъв съвет. Присъствието на парламентарните партии не е задължително, но в този случай е въпрос на държавническо поведение, което на Радев определено липсва, коментира той.

„Политиката на Румен Радев банкрутира, разобличена от лицемерните действия на своите инженери от посолствата и чуждите служби", пише Костадинов.