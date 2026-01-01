Премиерът Румен Радев съобщи за нахлуване и взривяване на дрон в българското въздушно пространство на брифинг в Министерски съвет след заседание на Съвета по сигурността.

"В 8:10 тази сутрин имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той и допълни, че това става в непосредствена близост до компресорната станция на 200 метра от бившия КПП между България и Румъния на 200 метра от нашата компресорна станция.

БТА

"Шум от този дрон е регистриран от "Гранична полиция" в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейския наряд. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона, но в момента там се намират наряди от "Гранична полиция", МО, които в момента установяват какъв е типът на дрона", каза още Радев.

Премиерът увери, че районът е отцепен, няма поражения по хората и инфраструктура. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран, нито в нашето. "Нямаме информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон. В момента са взети мерки в района, ще установим типът на дрона, в резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния - бяха свалени три дрона от типа „Шахед“и ние реагирахме веднага", обясни той и допълни, че Министерството на отбраната е усилило способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този район.

БТА

Радев уточни, че вече имат снимков материал от дрона, но не могат все още да кажат какъв е типът. "Не е дрон играчка, това е по-голям дрон, по данни на граничните служители се е чул силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива. Има указания от нас до всички ведомства, засилена е охраната, там, където имаме способности за противодронова защита, те са активирани", обясни премиерът.

Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението, а след този инцидент ще пребазират сили и средства на "Гранична полиция" за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата в Румъния.

БТА

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че до 31 юли въздушното ни пространство се е охранявало по традиционната схема със самолетите МиГ 29 и зенитноракетните комплекси. "От 9:00 ч. на 31 юли, в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюденията върху въздушното пространство, както и охраната, чрез разполагането на допълнителни сили и средства", обясни военният министър.

БТА

По думите му охраната на въздушното ни пространство от края на юли е засилена със зенитно-ракетни комплекси, вертолети „Кугър“ и самолети СУ-25. Разположени са и допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове, каза още министърът. Той увери, че дежурствата продължават.

Премиерът каза още, че са взети мерки за засилване на наблюдението, бдителността и отбраната. Следващата седмица ще има северноатлантически съвет, където Полша ще предостави информация за балистични ракети, Румъния ще предостави информация информация за дроновете, свалени на нейна територия. По думите му и България ще постави информация и въпрос за този дрон, взривен на българска територия.

БТА

"Едно е сигурно - дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим", каза още той. Радев обясни защо дронът не е засечен във въздушното пространство на Румъния и нашето. По думите му тези дронове са трудни за засичане, поради малкия им размер и когато летят на малка височина, не могат да бъде осигурена такава гъстота на покритието, която да гарантира засичането на ниско летящи въздушни цели.

По-късно стана ясно, че няма поражения и нанесени щети върху критична инфраструктура след навлизането на дрон в българското въздушно пространство, съобщиха за БТА от Областната администрация в Добрич. Областният управител Руслан Томов е на мястото на инцидента заедно с началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и експерти от Министерството на отбраната.

От Областната администрация посочиха, че сигналът е подаден от служители на „Гранична полиция“, които са чули силен гръм и шум. Дронът е паднал в слънчогледова нива и се е взривил. Няма нанесени щети върху граничния преход, близката компресорна станция или друга критична инфраструктура. Не са възникнали и пожари, няма данни за пострадали хора.

Военни специалисти извършват оглед на мястото и обследват останките на летателния апарат. На този етап не може да бъде посочено какъв е видът на дрона, като се очаква информация след приключване на експертизата.

Кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров съобщи, че дронът е паднал на българска територия, от страната на газокомпресорна станция.

Обстановката в района е спокойна, а компетентните институции продължават работа по изясняване на случая.