Във връзка с провеждането на традиционните празници „Свищовски лозници“ 25 септември е обявен за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на община Свищов със заповед на кмета на общината Генчо Генчев.

Това съобщиха от отдел „Образование и младежки политики“ при общинската администрация. Директорите на училищата са създали необходимата организация за разпределение на учебното съдържание, така че то да бъде усвоено изцяло в рамките на утвърдените учебни планове за годината.

В първата вечер от програмата на „Свищовски лозници 2026“, на 23 септември, на централния площад „Алеко“ групите Diamant, Detonator, Румен Христов - „Трубадура“ и Broken ще изнесат рок концерт. На 25 септември ще бъде официалното откриване на празниците.