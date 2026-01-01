Крал Чарлз се оказа в необичаен публичен сблъсък с брата на принцеса Даяна, граф Спенсър, след като в новите си мемоари той твърди, че тогавашният принц Чарлз му е казал за сестра му: „Бъдете сигурен, скоро ще я забравим“.

Бъкингамският дворец направи изключително рядка публична реакция на твърденията, изложени в новата книга на граф Спенсър, посветена на отношенията му с Даяна и на събитията около смъртта ѝ през 1997 г.

Говорител на краля заяви, че по принцип дворецът не коментира съдържанието на книги, но добави: „Негово Величество е наясно, че болката от братската скръб може да помрачи разума, да повлияе на преценката и да оцвети паметта по начини, които другите не разпознават, дори много години след такава загуба.“

Коментарът беше възприет като необичайно остър отговор на разказа на граф Спенсър и предизвика сравнения с прочутото изявление на покойната кралица Елизабет II след интервюто на принц Хари и Меган с Опра Уинфри през 2021 г., когато от Бъкингамския дворец заявиха, че „спомените може да се различават“.

Какво твърди граф Спенсър

В книгата си „Лебедова песен: Даяна, сестро моя“ граф Спенсър разказва за напрегнат телефонен разговор с тогавашния принц Чарлз дни преди погребението на Даяна.

По думите му спорът започнал заради решението Уилям и Хари да участват в погребалното шествие зад ковчега на майка си.

Спенсър твърди, че високопоставен помощник на кралица Елизабет II му съобщил, че двамата принцове ще вървят в процесията. Графът настоял, че това не е желанието на сестра му и че „няма да се случи“.

По неговия разказ малко по-късно получил телефонно обаждане от Чарлз. Принцът поставил под въпрос чувството за дълг на семейство Спенсър и припомнил, че самият той е участвал в погребалното шествие за лорд Маунтбатън през 1979 г.

Граф Спенсър твърди, че разговорът бързо ескалирал и Чарлз изпаднал в силен гняв, след като той му напомнил, че по време на погребението на лорд Маунтбатън е бил на 30 години.

В един от най-острите пасажи от мемоарите си Спенсър описва как след пауза Чарлз според него е казал: „Бъдете сигурен, скоро ще я забравим“.

Графът пише, че бил толкова изненадан от думите, че му били необходими няколко секунди, за да реагира.

„Не мога да повярвам, че току-що каза това“, спомня си Спенсър, преди да прекрати разговора.

Дворецът отхвърля твърдението

Източник, близък до краля, оспорва твърдението и заявява, че подобна реплика „просто не е била в неговия характер“. Според същия източник тогавашният принц на Уелс е бил „абсолютно съкрушен от мъка“ след смъртта на Даяна.

В подкрепа на тази позиция от двореца посочват и ролята на Чарлз в организирането на погребението. Тогавашният принц на Уелс е подкрепил решението Даяна да получи официално погребение с церемониални елементи, въпреки че тя вече не е била член на кралското семейство.

Бившият секретар по комуникациите на краля Джулиан Пейн, който е работил с него между 2016 и 2021 г., също постави под въпрос начина, по който Чарлз е представен в мемоарите.

„Просто не разпознавам начина, по който е характеризиран кралят в тези забележки“, заяви Пейн.

Той припомни, че по време на подготовката за 20-годишнината от смъртта на Даяна през 2017 г. Чарлз е настоявал паметта на покойната принцеса да бъде уважавана.

Реакцията на Бъкингамския дворец беше определена от редица кралски коментатори като необичайна именно заради решението институцията да отговори публично на твърдение, съдържащо се в книга.

Бившият кралски кореспондент на BBC Питър Хънт заяви, че реакцията показва колко силно са засегнали краля твърденията, че Даяна е можело да бъде „забравена“ скоро след смъртта си.

Кралският коментатор Джени Бонд определи ситуацията като нов конфликт между семейство Спенсър и кралското семейство.

„Сега имаме още една война между брата на Даяна и краля“, каза тя, като добави, че според нея подобен публичен конфликт може да постави в трудна позиция Уилям и Хари.

Главният редактор на списание Majesty Ингрид Сюард също коментира твърдението на Спенсър. По думите ѝ Даяна вероятно би била разстроена от публичното разкриване на подобна реплика.

Сюард припомни, че според собствените ѝ разговори с Даяна принцесата е държала децата ѝ да знаят, че въпреки трудностите между нея и Чарлз двамата са изпитвали обич един към друг.

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Трагичната смърт на Даяна

Принцеса Даяна загина на 31 август 1997 г. в Париж, на 36-годишна възраст, след автомобилна катастрофа.

Смъртта ѝ предизвика огромна обществена реакция във Великобритания и по света.

На 6 септември 1997 г., по време на погребението ѝ, граф Спенсър произнесе реч, в която отдаде почит на сестра си и отправи остри критики към начина, по който тя е била третирана от обществото и институциите.

Той също така участва в погребалното шествие заедно с принцовете Уилям и Хари, принц Чарлз и принц Филип.

Нови разкрития за Даяна и Чарлз

„Лебедова песен: Даяна, сестро моя“ съдържа и други твърдения на граф Спенсър за брака на сестра му с Чарлз, отношенията ѝ с кралското семейство и последиците от раздялата им.

62-годишният граф представя книгата като опит да коригира според него неточности и неистини, разказвани за Даяна през годините.

Публикуването на мемоарите се очаква да предизвика нов обществен интерес към отношенията между Даяна, Чарлз и семейство Спенсър.

Книгата ще бъде публикувана международно от Penguin Michael Joseph, подразделение на Penguin Random House.

Други ангажименти на кралското семейство

На фона на новия спор членовете на британското кралско семейство продължават с официалната си програма.

Крал Чарлз се очаква да участва в среща в Дъмфрис Хаус в Шотландия с ръководители на водещи компании в сферата на изкуствения интелект, сред които Nvidia, Anthropic и OpenAI. Очаква се той да говори за необходимостта новите технологии да бъдат използвани „в служба на човечеството, общността и природата“.

Принц Уилям и Кейт, принцът и принцесата на Уелс, ще направят официално посещение на остров Бют. Програмата им включва посещение на Ротсей и продължава поредицата от посещения на шотландските острови.

Междувременно принц Хари се очаква да направи публична поява във Великобритания на първата церемония по връчване на наградите „Invictus Spirit“ в Лондон.