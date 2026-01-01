Правителството реши на днешното си заседание да предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на два имота публична държавна собственост, съобщават от пресцентъра на кабинета.

Имотите се намират на територията на село Маноле, община Марица, област Пловдив.

Отчуждават частни имоти за изграждане на участък от жп линията Видин – София

Това ще позволи реализацията на обект с национално значение „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“, Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за ж .п. участък Пловдив - Бургас“, се посочва в съобщението.