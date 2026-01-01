С решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост, необходими за изграждането на Обект „Жп линия Видин - София“, участък Видин - Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец“. Те се намират в землищата на селата Тополовец и Дреновец в община Ружинци, област Видин.

Обект „Железопътна линия „Видин - София“ е част от железопътната магистрала „Мездра юг - Руска Бяла и Мездра - Видин (държавната граница с Румъния)“.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.