Правителството прие Решение за определяне на Мая Манолова-Найденова за председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на съответния мандат.

Комисията за защита на потребителите е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. КЗП е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с регионални звена на територията на страната за осъществяване на контрол върху нелоялните търговски практики и за обща безопасност на стоките и услугите, припомнят от пресслужбата на Министерски съвет.

КЗП се състои от трима членове, в т.ч. председател, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър- председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист.

С решение на МС от 2025 г. след освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането ѝ за заместник-омбудсман на Република България за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП е определен Александър Колячев, понастоящем член на комисията. За попълване на състава на комисията е взето решение за председател да бъде определена г-жа Мая Манолова - Найденова, а правомощията на г-н Александър Колячев като председател да бъдат прекратени, като той остава член на КЗП.